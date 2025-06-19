До повернення дітей в Україну залучають волонтерські організації: які умови співпраці

Повернення депортованих дітей

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Громадські та благодійні організації залучають до повернення в Україну дітей, які перебувають під російською окупацією.

Про це повідомили у Держслужбі у справах дітей.

Співпраця відбуватиметься на основі укладення річного договору з Держслужбою. Підйомна допомоги у розмірі 50 000 грн на реінтеграцію дитини після повернення в Україну виплачуватиметься за умови розробленого індивідуального плану повернення кожної дитини.

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Індивідуальний план заходів з повернення – це комплекс заходів з пошуку, повернення депортованих або примусово переміщених дітей, а також дітей, які перебувають під ризиком депортації.

Він повинен бути складений з урахуванням потреб дитини відповідно до її віку, статі, стану здоров’я, особливостей розвитку, місця перебування та місця повернення, її культурної та етнічної приналежності для повноцінної реінтеграції під час повернення до місця постійного проживання в Україні або інтеграції її на новому місці проживання в Україні.

Індивідуальний план готується до моменту повернення дитини в Україну та включає:

інформацію про особу, яка повертає дитину — законний представник чи уповноважена особа;

маршрут повернення та необхідні документи;

інші заходи необхідні для повернення і підтримки дитини.

Організації мають відповідати таким критеріям:

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не перебувають у процесі припинення діяльності;

мають в установчих документах інформацію про провадження діяльності, пов’язаної із захистом прав і свобод дитини, підтримкою сімей — не менше ніж п’ять років;

не мають фактів порушення вимог бюджетного законодавства;

розміщують відкриту інформацію про свою діяльність та звіти про використання коштів державного та/або місцевого бюджету на вебсайті або сторінках у соціальних мережах.

Зацікавленим організаціям пропонують надіслати короткий опис своєї діяльності та документи, що підтверджують відповідність критеріям, на електронну адресу info@dsusd.gov.ua або у письмовій формі за адресою: 01601, м. Київ, вул. Еспланадна, б. 8/10, Державна служба України у справах дітей.

Термін подачі документів – до 29 червня 2025 року.

Нагадаємо, директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна вважає, що кількість депортованих Росією українських дітей може бути набагато більшою, ніж офіційна цифра — 19 546.