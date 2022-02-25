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До Повітряних сил ЗСУ повертаються десятки льотчиків, які були в запасі

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До Повітряних сил ЗСУ повертаються десятки льотчиків, які були в запасі

Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ

Льотчики готові захищати Україну.

До Повітряних сил ЗСУ повертаються десятки льотчиків, які раніше були звільненні у запас. 

Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ. 

"До строю авіації Повітряних Сил Збройних Сил України повертаються десятки досвідчених військових льотчиків від капітана – до генерала, які раніше були звільнені з війська в запас. Хтозна може один із них і є той повітряний месник на МіГ-29, якого так часто бачать кияни", - йдеться у повідомленні. 

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