До Повітряних сил ЗСУ повертаються десятки льотчиків, які були в запасі

До Повітряних сил ЗСУ повертаються десятки льотчиків, які були в запасі

Льотчики готові захищати Україну.

До Повітряних сил ЗСУ повертаються десятки льотчиків, які раніше були звільненні у запас.

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Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"До строю авіації Повітряних Сил Збройних Сил України повертаються десятки досвідчених військових льотчиків від капітана – до генерала, які раніше були звільнені з війська в запас. Хтозна може один із них і є той повітряний месник на МіГ-29, якого так часто бачать кияни", - йдеться у повідомленні.