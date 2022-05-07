"До повного задоволення дефіциту ще неблизько": Корнієнко про вирішення проблеми із пальним на АЗС

"До повного задоволення дефіциту ще неблизько": Корнієнко про вирішення проблеми із пальним на АЗС

У Верховній Раді повідомили, що на деяких АЗС починає з'являтися пальне.

Водночас для вирішення проблеми із постачанням пального на заправки потрібно ще трохи часу, скільки саме - наразі невідомо.

Про це розповів перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко в ефіра спільного телемарафону у суботу, 7 травня.

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Він розповів про кроки, які парламент ухвалив для швидшого вирішення дефіциту. Це:

підвищили граничні ціни,

зробили більш сприятливе регулювання,

підписали угоди з європейськими країнами про безперешкодне постачання пального.

"Вона (ситуація - ред.) не стає гіршою, це вже добре. Тобто з'являється паливо на деяких заправках, але ще зрозуміло, що до повного задовлення дефіциту ще неблизько. Уряд, по-перше, підвищив граничні ціни, зробив більш сприятливе регулювання. Вчора підписала дуже важливу угоду із Польщею та з іншими європейськими країнами. Вони дозволять майже без черг і дуже швидко пропускатти бензовози і цистерни з дизельним пальним до України. І я думаю, що це пришвидшить процес насичення ринку", - сказав віцеспікер голови ВР.

Корнієнко зазначив, що в Україні через ворожі ракетні та авіаудари не залишилося потужностей, які могли саме це забезпечувати.

"Це буде імпорт, він буде дорожчий, а також треба трохи часу, щоб його завезти. Всі приблизно кажуть те саме, що і я казав. Треба якийсь час, декілька днів, тиждень. Хтось каже до середини місяця, хьтось - до кінця місяця. Різні прогнози. Будемо робити все, аби це відбулося швидше", - зауважив перший заступник голови Верховної Ради.

Нагадаємо, під головуванням президента України Володимира Зеленського відбулася нарада щодо актуальних питань діяльності виконавчої влади. На ній глава держави поставив уряду завдання щодо усунення черг на АЗС.

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