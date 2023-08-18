"До повної перемоги": Румунія пообіцяла підтримувати Україну стільки, скільки потрібно

Для України важливо залучити Румунію та румунський бізнес, як партнера у відновленні країни, зазначив Шмигаль.

Румунія підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно. До повної перемоги.

На цьому наголосив прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку під час зустрічі у Бухаресті з українським колегою Денисом Шмигалем.

Про це повідомив прем’єр-міністр України у Telegram.

"Вдячні Румунії за підтримку Формули миру президента Зеленського, за готовність тренувати українських пілотів на сучасних західних літаках, за підтримку членства в ЄС та НАТО, за конструктивну позицію щодо транзиту українського зерна, за гостинність до понад 125-ти тисяч українців, які знайшли в Румунії прихисток від війни", - зазначив Шмигаль.

Обговорили також питання макрофінансової допомоги та створення Ukraine Facility для надання Україні до 50 млрд євро протягом чотирьох років.

Денис Шмигаль та Марчел Чолаку

"Для нас важливо залучити Румунію та румунський бізнес, як партнера у відновленні України. Продовжуємо консультації з партнерами щодо конфіскації російських активів на таку масштабну відбудову. Працюємо разом для миру та розвитку України, Румунії та Європи", - резюмував український прем’єр.

Нагадаємо, раніше Румунія підтвердила, що навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16.

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