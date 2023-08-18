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"До повної перемоги": Румунія пообіцяла підтримувати Україну стільки, скільки потрібно

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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"До повної перемоги": Румунія пообіцяла підтримувати Україну стільки, скільки потрібно

Прем'єри України та Румунії Денис Шмигаль та Марчел Чолаку / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Для України важливо залучити Румунію та румунський бізнес, як партнера у відновленні країни, зазначив Шмигаль.

Румунія підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно. До повної перемоги.

На цьому наголосив прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку під час зустрічі у Бухаресті з українським колегою Денисом Шмигалем.

Про це повідомив прем’єр-міністр України у Telegram.

"Вдячні Румунії за підтримку Формули миру президента Зеленського, за готовність тренувати українських пілотів на сучасних західних літаках, за підтримку членства в ЄС та НАТО, за конструктивну позицію щодо транзиту українського зерна, за гостинність до понад 125-ти тисяч українців, які знайшли в Румунії прихисток від війни", - зазначив Шмигаль.

Обговорили також питання макрофінансової допомоги та створення Ukraine Facility для надання Україні до 50 млрд євро протягом чотирьох років.

Денис Шмигаль та Марчел Чолаку / ©
Денис Шмигаль та Марчел Чолаку

"Для нас важливо залучити Румунію та румунський бізнес, як партнера у відновленні України. Продовжуємо консультації з партнерами щодо конфіскації російських активів на таку масштабну відбудову. Працюємо разом для миру та розвитку України, Румунії та Європи", - резюмував український прем’єр.

Нагадаємо, раніше Румунія підтвердила, що навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16.

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Дата публікації
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