До приходу росіян стояли тисячу років: вцілілих "половецьких баб" евакуюють з Харківщини

Одна з них була зруйнована під час обстрілу росіянами. Щоб уникнути подальшого можливого знищення пам'ятки, статуї планують вивезти у безпечне місце.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Росіяни розбили унікальний пам'ятник, який стояв на горі Кременець біля Ізюму тисячу років. Збереглися 8 із 9 кам‘яних половецьких баб, одна зруйнована майже прямим попаданням снаряду, поруч також зруйновано пам’ятник героям Другої світової війни. Разом з місцевими адміністраціями будемо, скоріше за все, евакуйовувати до Харкова половецьких баб і допомагати музею відновити дах, щоб зберегти експозицію", - написав Ткаченко.

Історична довідка:

Кам'яні половецькі баби на горі Кременець датовані IX-XIII століттям. Вони зображують чоловіків-воїнів і жінок, і незважаючи на примітивність, дають певне уявлення про вигляд кочівників, їхній одяг, прикраси і озброєння. Половці, які створили більшість цих кам'яних ідолів, використовували їх як ідолів для шанування своїх предків. Рідко зустрічаються жіночі статуї. Вони давали воїнам підтримку і силу, непереможність в битві і безсмертя. Чоловічі фігури, яких більшість, уособлювали батька-покровителя роду, його шанування сприяло добробуту і процвітанню орди.

Нагадаємо, за добу на Донеччині через російські обстріли було вбито п'ять мирних жителів. Крім того, 12 людей зазнали поранень.

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