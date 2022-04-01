До приміщень Чорнобильської АЕС, в яких перебували окупанти, заходити заборонено

До приміщень Чорнобильської АЕС, в яких перебували окупанти, заходити заборонено

Очікується, що 5 квітня на територію ЧАЕС прибудуть компетентні особи, які зафіксують усе, що там є.

До приміщень Чорнобильської АЕС, в яких перебували окупанти, ніхто не заходить. Таку команду надав персоналу начальник зміни.

Про це йдеться у повідомленні "Енергоатому" в Telegram.

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"Очікується, що 5 квітня на територію ЧАЕС прибудуть компетентні особи, які зафіксують усе, що там є", - йдеться у повідомленні.

На ЧАЕС нині перебувають 59 працівників станції. Вони оглянули територію станції – російських окупантів не виявили. За межі ЧАЕС не виходили, адже там може бути небезпечно, зокрема, може бути замінована територія.

Як повідомлялось, під вечір 31 березня російські окупанти забралися геть з території Чорнобильської атомної електростанції, яку вони захопили ще 24 лютого. Працівників ЧАЕС вони змусили підписати акт прийому-передавання станції, яку вони, виявляється, понад місяць "охороняли". А тікаючи до Білорусі, окупанти зайнялися мародерством: вкрали комп'ютери, чайники та сервізи.

Нагадаємо, 24 лютого російські військові захопили Чорнобильську АЕС. Персонал станції перебував у заручниках. 9 березня стало відомо про знеструмлення станції. Згодом живлення вдалося відновити. Росія звозила до ЧАЕС військову техніку та озброєння.

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