До проведення псевдореферендумів окупанти планують залучити понад 4 тисяч зрадників та колаборантів — СБУ

В результаті багатоетапних оперативних дій Службою безпеки України спільно з Офісом Генерального прокурора ідентифіковано понад 4 тисячі представників ворожих угруповань, зрадників і колаборантів, яких планують залучити до організації незаконних плебісцитів на території Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Серед тих, хто долучається до проведення псевдореферендумів - російські силовики, їх поплічники з утворених окупантами місцевих “МВД” та очільники так званих “тєріторіальних ізбіратєльних комісій”.

Охорону псевдоголосувань збираються забезпечувати підрозділи Росгвардії та воєнної поліції збройних сил РФ. На допомогу їм направлено колаборантів з окупаційних адміністрацій і приватних охоронних структур, підконтрольних спецслужбам РФ.

Служба безпеки зібрала дані щодо всіх організаторів незаконної діяльності, встановила місця їх перебування та маршрути руху, а також задокументувала злочинні дії.

Щодо осіб, які причетні до проведення псевдореферендумів, відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

До речі, під час онлайн-брифінгу речник СБУ Артем Дехтяренко повідомив, що за певних обставин вчителям і медикам теж може загрожувати покарання за колабораційну діяльність на окупованих російськими загарбниками територіях України.

"Наразі відповідні зміни до законодавства перебувають на розгляді у Верховній Раді. Маються на увазі норми, які будуть визначати рівень відповідальності людей, які вимушено залишилися на тимчасово окупованих територіях і працюють у сфері життєзабезпечення. Це стосується співробітників педагогічної сфери, медиків, людей, які працюють у комунальних підприємствах тощо", - сказав Дехтяренко.

Він додав, що кожен із таких випадків буде вивчатися окремо. Покараною може бути особа, яка погодилася обійняти керівну посаду у псевдооргані охорони здоров'я чи співробітник сфери освіти, який впроваджуватиме освітні стандарти держави-агресора в українських закладах освіти або сприятиме встановленню окупаційної влади у тимчасово окупованому регіоні.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов порадив українцям на окупованих територіях, де проводяться псевдореферендуми про приєднання до РФ, треба просто не відчиняти двері його організаторам.

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