До "прильоту" — кілька хвилин: чому про удар "Цирконом" неможливо попередити заздалегідь

Ракета "Циркон"

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Попередити населення про удар російською гіперзвуковою ракетою «Циркон» завчасно практично неможливо. На це є лише кілька хвилин.

Про це в ефірі телеканалу «Київ24» заявив авіаційний експерт Богдан Долінце.

За його словами, напрямок польоту ракети можна визначити лише після її запуску. Від моменту виявлення «Циркона» до встановлення його траєкторії та ймовірної цілі минає лише кілька хвилин, тому часу на оповіщення населення залишається вкрай мало.

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«Якщо говорити про можливість прогозування маршруту польоту, дійсно, у разі виявлення ворожого засобу можна з певною точністю виявити вектор руху і потенційні цілі та міста, по яких він може завдати удару. Але, маємо розуміти, що мова про час підльоту з попередженням буде складати лише декілька хвилин», — зазначив він.

Раніше ми писали про те, що Росія активізувала удари по Києву балістичними ракетами «Іскандер-М» та гіперзвуковими «Цирконами», користуючись дефіцитом в України протиракет до комплексів Patriot. Авіаційний експерт Валерій Романенко пояснює, що «Циркон» особливо небезпечний через здатність маневрувати в польоті й заходити на ціль з неочікуваного напрямку, що ускладнює його перехоплення. За його словами, головною причиною успішних російських ударів є не модернізація ракет, а нестача засобів протиракетної оборони. Експерт вважає, що зменшити інтенсивність атак можна ударами по російських пускових установках і підприємствах, де виробляють балістичні ракети, а також нарощуванням українських далекобійних засобів ураження.

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