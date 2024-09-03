До Ради надійшла заява про відставку міністра Камишіна

До Верховної Ради надійшла заява про відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна.

Про це повідомив у Facebook спікер ВР Руслан Стефанчук.

Зазначимо, що, крім заяви про відставку Камишіна, до Ради надійшли заяви про відставку міністра юстиції Дениса Малюськи, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця та голова Фонду держмайна Віталія Коваля.

Заяви про відставку / Фото: Ruslan Stefanchuk/Facebook

Нагадаємо, Камишін очолив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України 21 березня 2023 року.

Зазначимо, 27 лютого 2023-го Камишін подав у відставку з посади голови правління "Укрзалізниці" та заявив про плани очолити офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" в Європі.

Згодом екскерівника "Укрзалізниці" було призначено позаштатним радником президента Володимира Зеленського.

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