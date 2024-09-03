До Ради надійшла заява про відставку міністра юстиції Малюськи

Денис Малюська очолював Міністерство юстиції України від 29 серпня 2019 року.
До Верховної Ради надійшла заява про відставку міністра юстиції Дениса Малюськи.
Про це повідомив у Facebook спікер ВР Руслан Стефанчук.
Зазначимо, що, крім заяви про відставку Малюськи, до Ради надійшли заяви про відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця та голова Фонду держмайна Віталія Коваля.
Нагадаємо, Малюська очолював Міністерство юстиції України від 29 серпня 2019 року.
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