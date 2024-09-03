Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

До Ради надійшла заява про відставку міністра юстиції Малюськи

До Ради надійшла заява про відставку міністра юстиції Малюськи

Міністр юстиції України Денис Малюська / Фото: Facebook/Денис Малюська

Денис Малюська очолював Міністерство юстиції України від 29 серпня 2019 року.

До Верховної Ради надійшла заява про відставку міністра юстиції Дениса Малюськи.

Про це  повідомив у Facebook спікер ВР Руслан Стефанчук.

Зазначимо, що, крім заяви про відставку Малюськи, до Ради надійшли заяви про відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця та голова Фонду держмайна Віталія Коваля.

Заяви про відставку / © Ruslan Stefanchuk/Facebook
Заяви про відставку / Фото: Ruslan Stefanchuk/Facebook

Нагадаємо, Малюська очолював Міністерство юстиції України від 29 серпня 2019 року.

В Україні суд уперше дозволив конфіскацію майна Росії / Денис Малюська

В Україні суд уперше дозволив конфіскацію майна Росії / Денис Малюська

Читайте провідні новини дня:

Повʼязані теми:

Наступна публікація