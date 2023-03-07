До Ради подали законопроєкт, який дозволить реєструвати одностатеві партнерства: деталі

Законопроєкт має на меті допомогти парам, в тому числі одностатевим, визначити питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті партнера чи партнерки.

До Верхоної Ради подали законопроєкт про цивільні партнерства, який дозволить реєструвати одностатеві партнерства.

Про це розповіла народна депутатка від "Голосу" Інна Совсун.

За її словами, над законопроєктом 9 місяців працювали громадські організації "ЛГБТ військові за рівні права" та "Точка опори ЮА — NGO Fulcrum UA".

Совсун пояснила, що реєстровані партнерства — це новий інститут для тих, хто не може чи не хоче брати шлюб. Ним можуть скористатися військові та цивільні, одностатеві та різностатеві пари.

"Я могла б сказати, що цього від нас вимагають західні союзники — і це правда, вимагають. Та мене спонукало зареєструвати законопроєкт інше — я бачуся, я говорю з ЛГБТ-військовими, я чую про їхні проблеми. Я переконана, що як суспільство, ми маємо виправити велику несправедливість, коли в частини громадян і громадянок менше прав, ніж в усіх інших. Це доводять опитування: 56% українців повністю і скоріше погоджуються, що ЛГБТ люди повинні мати право на цивільні партнерства", — зазначила нардепка.

Фото: facebook/Інна Совсун

Совсун нагадала, що у різних підрозділах, видах та родах військ Україну захищають ЛГБТ українці та українки, які щодня ризикують своїм життя та здоров’ям на рівні з іншими. Вона навела найпоширеніші історії, з якими стикаються такі захисники:

"Мого друга військового не пускають до його хлопця в реанімацію, адже вони не родичі";

"Якщо по якийсь причині я захочу переписати своє майно на свого партнера, я цього зробити не зможу, так як він мені ніким не являється";

"Зараз для мене дуже актуальна легалізація одностатевих стосунків, бо якщо я повернусь додому "200", то мій партнер не зможе навіть мене поховати".

Нагадаємо, що одностатева пара подала в "Дії" заявку на шлюб.

У серпні минулого року понад 25 тисяч українців підписали петицію про легалізацію одностатевих шлюбів. У відповіді президент Володимир Зеленський заявив, що для легалізації одностатевих шлюбів потрібно змінювати Конституцію, а під час воєнного стану це зробити неможливо.

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