До Ради внесли ще два законопроєкти про бронювання за 20 400 гривень: чим вони відрізняються

До Верховної Ради України внесено два нових законопроєкти, які пропонують дозволити підприємствам бронювати до 50% своїх працівників, що підлягають призову на військову службу, за умови сплати до державного бюджету 20 400 гривень за кожну особу.

У Верховній Раді України зареєстровано два нових законопроєкти щодо "економічного бронювання" працівників.

Про це стало відомо з сайту ВР.

Йдеться про законопроєкт №11332-2 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вимог до сплати єдиного соціального внеску для здійснення бронювання військовозобов'язаних" та №11388 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей бронювання військовозобов'язаних".

Згідно з документами, підприємства отримають можливість забронювати до 50% призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які працюють у них. За кожного заброньованого працівника підприємство має сплатити до державного бюджету збір у розмірі 20 400 гривень, що дорівнює 1200 неоподатковуваним мінімумам доходів громадян.

Законопроєкти визначають критерії для підприємств, які можуть скористатися правом на бронювання:

сплата Єдиного соціального внеску в розмірі, що перевищує еквівалент п'яти мінімальних заробітних плат (понад 40 тисяч гривень).

наявність штатної чисельності працівників від 10 осіб.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що такі зміни необхідні для забезпечення більш ефективного функціонування підприємств, установ та організацій, які мають критичне значення для економіки та життєдіяльності населення в умовах сучасних викликів національної безпеки та оборони.

Законопроєкт №11388 також передбачає створення Міжвідомчої комісії з питань встановлення статусу критично важливих для економіки України підприємств, установ та організацій. Очолюватиме комісію міністр економіки України.

Для отримання статусу критично важливого для економіки, підприємства повинні відповідати наступним вимогам щодо складу працівників:

не менше 10% учасників бойових дій;

не менше 10% працівників віком до 25 років;

не менше 10% осіб жіночої статі.

Що відомо про законопроєкти про бронювання

Загалом було два законопроєкти щодо бронювання, нині ж зареєстровано вже п'ять альтернативних.

Проєкт №11331-1 – дозволити бронювання військовозобов'язаних на підприємствах, де середньомісячна заробітна плата працівників становить не менше 12 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених від 1 січня календарного року. 2024 року сума становить 36 336 грн та відсутня заборгованість з виплати заробітної плати, сплати загальнодержавних і місцевих податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Тобто депутати хочуть додати нову вимогу щодо наявності середньомісячної зарплати працівника на підприємстві 36 336 грн, каже юрист Роман Сімутін.

Проєкт номер 11331-2 дозволить бронювання ФОПів або його найманих працівників за умови, якщо відповідна фізична особа-підприємець зареєстрована в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і громадських формувань не пізніше, ніж за шість календарних місяців до набрання чинності Законом про засади державної промислової політики, та обсяг її доходу протягом останнього дня місячного податкового звітного періоду становить не менше трикратного розміру збору за бронювання військовозобов'язаних, встановленого Податковим кодексом України.

"Отже, пропонують дозволити заборонюватися і частині ФОПів, які зареєстровані також 2024 року, а не лише до цього періоду", – каже Сімутін.

Ключові вимоги для бронювання – зарплата на місяць становить не менше, ніж 36 336 грн, і відсутні борги із зарплати та сплати податків.

Норма про податкову сплату підприємством якогось збору і бронювання відсутня.

Проєкт номер 11332-1 – розмір збору за бронювання для ФОПів запропоновано встановити в сумі, яка дорівнює розміру 1200 неоподаткованих мінімумів громадян, тобто 20 400 грн, як штраф.

За словами Сімутіна, ця пропозиція, власне, дублює положення проєкту №11332, хоча і прописує окрему норму щодо ФОПів.

Бронювання вже в "Резерв+"! Як побачити актуальний статус?

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