До Ради внесли законопроєкт про обіг віртуальних активів: які податки пропонують запровадити

Міністерство цифрової трансформації спільно з депутатами та бізнесом розробили і зареєстрували у Верховній Раді України проєкт закону № 10225-1 про обіг віртуальних активів в Україні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, закон допоможе створити сприятливі умови для розвитку криптоіндустрії.

"Також він збільшить надходження до бюджету та підвищить інвестиційну привабливість України", - написав міністр.

Запропонований законопроєкт:

визначає правовий статус віртуальних активів;

класифікує цифрові активи та послуги у сфері, які адаптуються з європейськими стандартами регулювання криптоактивів (МiСА);

створить інноваційну зону, в якій упродовж трьох років можна працювати без попередньої авторизації;

адаптує рекомендації FATF щодо фінмоніторингу ринку криптоактивів.

Також законопроєкт передбачає прості та зрозумілі податкові умови для бізнесу, який працює у сфері віртуальних активів.

Згідно з ним, ставка оподаткування для фізичних осіб становитиме:

5% упродовж перших трьох років;

9% упродовж наступних 5 років;

18% - після 8 років.

"Операції з віртуальними активами для юросіб звільнятимуться від ПДВ, за винятком службових токенів, якими будуть токенізовані товари й послуги", - мовиться у повідомленні.

Тим часом провайдери, які надаватимуть послуги з віртуальними активами, оподатковуватимуться за ставкою 18%, але також звільнятимуться від ПДВ, за винятком консультаційних послуг.

Раніше Федоров повідомив, що українці в рамках національної програми Future Perfect матимуть змогу отримати грошову допомогу для вивчення англійської.

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