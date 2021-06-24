До реанімації Дніпра з опіками майже всього тіла потрапила 17-річна дівчина: підозрюють самопідпал

У неї уражено 40% тіла.
У Дніпропетровській області у Кам'янському молода дівчина отримала 40% опіків тіла. Потерпіла у лікарні в реанімації.
Про це пише "Інформатор".
За інформацією видання, нібито під час приготування їжі 17-річна дівчина облилася окропом із каструлі. Однак, сусідка потерпілої стверджує, що дівчина облилася бензином і підпалила його.
У результаті дівчина отримала опіки 2-го ступеня, у неї уражено 40% тіла. Вона перебуває у важкому стані в реанімаційному відділенні лікарні Дніпра.
Жодної інформації від ДСНС і обласної поліції на їхніх сайтах наразі немає.
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