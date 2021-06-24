До реанімації Дніпра з опіками майже всього тіла потрапила 17-річна дівчина: підозрюють самопідпал

До реанімації Дніпра з опіками майже всього тіла потрапила 17-річна дівчина: підозрюють самопідпал

У неї уражено 40% тіла.

У Дніпропетровській області у Кам'янському молода дівчина отримала 40% опіків тіла. Потерпіла у лікарні в реанімації.

Про це пише "Інформатор".

Також читайте У Одеській області троє маленьких братиків отримали опіки під час розпалювання печі

За інформацією видання, нібито під час приготування їжі 17-річна дівчина облилася окропом із каструлі. Однак, сусідка потерпілої стверджує, що дівчина облилася бензином і підпалила його.

У результаті дівчина отримала опіки 2-го ступеня, у неї уражено 40% тіла. Вона перебуває у важкому стані в реанімаційному відділенні лікарні Дніпра.

Жодної інформації від ДСНС і обласної поліції на їхніх сайтах наразі немає.

Нагадаємо, біля села Жидичин Волинської області на березі водойми місцеві рибалки знайшли спалене авто, у якому було тіло людини. Правоохоронці встановили, що чоловік вчинив самоспалення.

Як повідомлялося, у Харкові 28-річний хлопець заліз у гараж і підпалив своє авто Honda Civic.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання