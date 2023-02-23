Напередодні річниці повномасштабного вторгнення українські парламентарі зустрілися з Папою Франциском

Благословення Папи Франциска - це ще один потужний сигнал того, що світ з Україною.

Напередодні річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну, депутатська група дружби між Святим Престолом та Україною здійснила свій перший візит до Ватикану та зустрілась на загальній аудієнції з Папою Римським.

За участі 34 послів-партнерів та української делегації була проведена Свята Меса за мир в Україні, яку відслужив архиєпископ Пол Річард Ґаллаґер, Секретар у справах стосунків Святого Престолу з державами і міжнародними організаціями. Також на загальній аудієнції Папа Франциск передав благословення для України: "Дорогі браття й сестри, 24 лютого сповниться рік від вторгнення в Україну, рік від початку цієї абсурдної та жорстокої війни, сумна річниця".

За словами одного з членів делегації та народного депутата від політичної партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Сергія Лабазюка, благословення Папи Франциска - це ще один потужний сигнал того, що світ з Україною.

"Ми повернулися в Україну з піднятим духом та вірою у мир… Перший наш візит вдалий. Ватикан не мовчить про Україну. В нас відбулося багато зустрічей високопосадовців, до яких ми передали волю українського народу і прохання допомоги. Також запросили Папу Франциска до України для сприяння миру… В цей складний час потрібно мати нові потужні майданчики для розголосу наслідків війни. Святий Престол - це не тільки духовне місце, а й політичне. Очікую, невдовзі побачимо перші дієві результати нашої співпраці", - розповідає Лабазюк.

Загалом під час робочих зустрічей обговорили:

приїзд Папи Франциска до України;

принциповість вступу України в ЄС та НАТО;

шляхи та способи повернення Депортованих Українських дітей (720 тис за даними рф) та наших полонених;

поточну ситуацію в країні від початку повномасштабного вторгнення;

післявоєнну відбудову України, інвестиції та міжнародну допомогу;

важливість продовження всебічної підтримки міжнародних партнерів до остаточної перемоги та повернення усіх наших людей додому;

відбудова знищеної культурно-релігійної спадщини (277 храмів, 1024 закладів культури);

сприяння та важливість продовження зернової ініціативи.

Нагадаємо, депутатська група дружби між Україною та Святим Престолом була офіційно створена в середині січня цього року. До складу ввійшли: Ростислав Тістик, Наталуха Дмитро, Василенко Леся, Лабазюк Сергій, Стефанчук Микола, Гевко Володимир, Калаур Іван, Петруняк Євген, Кузбит Юрій, Савчук Оксана, Шкрум Альона, Бардіна Марина, Коваль Ольга, Люшняк Микола, Мережко Олександр, Мокан Василь, Піпа Наталія, Рущишин Ярослав.