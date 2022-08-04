До РНБО подали звернення з вимогою накласти санкції на російського букмекера 1xBet

Від Ради національної безпеки та оборони України вимагають накласти санкції на російського букмекера 1xBet, якому Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей 30 березня видала ліцензію на роботу в Україні.

З відповідною заявою до РНБО звернулася громадська активістка та блогерка Тетяна Локацька, повідомила вона на своїй сторінці у Facebook.

”Є така багатьом відома російська букмекерська контора 1xBet. У розпал війни, 30 березня, коли наші військові вибивали орків з-під Києва, у цьому самому Києві дуже цікаві люди з Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) видають дві ліцензії цьому букмекеру на роботу в Україні. Піднімається галас, ЗМІ пишуть, розслідувачі розслідують, петиція на сайті президента з вимогою заборонити російським букмекерам працювати в Україні набирає 26 тисяч голосів, і… тиша”, - написала Локацька.

За її словами, санкції РНБО - найефективніший спосіб позбутися російської контори на українському гральному ринку.

”Бо всі інші (державні та правоохоронні органи, - ред.) й надалі ”чухатимуться”, а враховуючи, скільки бабла на ігорному ринку, можуть й взагалі ”не помітити”. Ну, як завжди”, - наголосила Локацька.

Активістка звернулася зі зверненням до РНБО, в якому вказала, що попри гучний суспільний резонанс навколо того, що українська держава дозволяє працювати та заробляти гроші на громадянах України представникам країни-агресора та держави – спонсора тероризму, ані Служба безпеки України, ані Бюро економічної безпеки, ані інші правоохоронці ніяк не відреагували на це питання, а ліцензії 1xBet так і не були анульовані, як і не заблоковані були в Україні веб-сайти цього букмекера.

”Дозвол російському букмекеру легально збирати персональні дані українців та їх документи, що передбачено законодавством для ліцензованих операторів азартних ігор – це злочин в умовах повномасштабної агресії РФ проти України. Та й у принципі будь-яка співпраця з російським бізнесом та РФ загалом на рівні держави викликає безліч питань до тих, хто це робить”, - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, раніше у виданні InformNapalm заявляли, що російський букмекер 1xBet, який отримав ліцензію в Україні, може працювати з ФСБ та вербувати українців.