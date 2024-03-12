До Росії потрапляють люксові британські авто попри санкції Заходу – Sky News

У Британії занепокоєні можливістю "сірої зони", через яку товари можуть потрапляти до Росії.

До РФ продовжують надходити британські автомобілі розкішних марок, попри санкції Заходу.

Про це пише Sky News.

Зазначається, що імпорт відбувається через країни колишнього Радянського Союзу.

За даними Податкової та Митної служби Великої Британії (HMRC), минулого року виторг Азербайджану склав 273 мільйони фунтів стерлінгів, що на 1860% перевищує показник п’ятирічного періоду до вторгнення РФ до України.

"Це зростання практично рівне обсягу річного імпорту автомобілів до Росії за два роки до введення санкцій, що складав у середньому 330 мільйонів фунтів", - йдеться в повідомленні.

У Британії занепокоєні можливістю "сірої зони", через яку товари можуть потрапляти до Росії через країни колишнього Радянського Союзу на Кавказі та в Центральній Азії.

“Ми продовжуємо чинити тиск на тих, хто веде бізнес з Путіним і його друзями, включаючи вводячи санкції проти осіб, які намагаються обійти наші санкції, і співпрацюємо з партнерами та владою з ряду третіх країн, щоб зупинити потік товарів до Росії”, – заявила британський міністр з санкцій Енн-Марі Тревельян.

Раніше ми писали, що Росія, схоже, готова продовжувати фінансувати свою війну проти України третій рік поспіль, незважаючи на сумніви щодо точності та повноти райдужних економічних даних, які Москва оприлюднила за останні два роки.

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