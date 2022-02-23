До Росії вже вивезли близько 100 тисяч українського населення: розміщують у 12 регіонах РФ

До Росії вже вивезли близько 100 тисяч українського населення: розміщують у 12 регіонах РФ

Понад 800 жителів Донбасу звернулися за медичною допомогою.

У Кремлі заявили, що після оголошення "евакуації" з самопроголошених "ЛНР" та "ДНР" до Росії вже вивезли понад 96 тисяч жителів Донбасу.

Про це пише російське агентство ТАСС з посиланням на виконувача обов’язків очільника МНС Росії Олександра Чупріяна.

"На 06:00 (за московським часом - ред.) російський кордон перетнули понад 96 тисяч людей", — заявив Чупріян.

За його словами, для примусово вивезених осіб з ОРДЛО наразі діє 230 пунктів тимчасового розміщення у 12 регіонах Росії. Понад 800 жителів Донбасу звернулися за медичною допомогою, 76 з них госпіталізовані, у тому числі 34 дитини.

Як заявляє тимчасовий міністр надзвичайних ситуацій Росі, з вивезеними жителями ОРДЛО нібито працює 73 психологи МНС РФ.

"Психологічна допомога надана у понад 2,5 тис. випадків звернень", — сказав Чупріян.

Також повідомляється, що понад 70 регіонів Росії заявили про готовність прийняти людей із самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

Нагадаємо, примусово "евакуйовані" жителі самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" скаржаться, що вже добу не їли і не спали. У Таганрозі, куди вивезли переважно людей похилого віку та жінок з дітьми, місць у готелях не вистачає і людям доводиться ночувати просто на підлозі.

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