До Румунії залетів "Шахед": вночі піднімалися винищувачі, військові шукають БпЛА

В ніч проти 27 вересня армія РФ завдала ударів безпілотниками по території України в районі Кілії на Дунаї, що поряд із кордоном з Румунією. Російський БпЛА перетнув держкордон.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Румунії.

"Міноборони рішуче засуджує ці атаки, здійснені РФ проти українських цивільних об'єктів та інфраструктури, які є необґрунтованими і серйозно суперечать міжнародному праву", – йдеться в повідомленні.

В румунському відомстві зауважують: після виявлення дронів, що наближаються до повітряного простору України поряд з кордоном Румунії, о 02:01 було передано повідомлення тривоги RO-Alert мешканцям повіту Тулча.

Для моніторингу ситуації з авіабаз 86 і 57 вилетіли два румунські та два іспанські винищувачі F-16 і F-18. Близько 03:00 радіолокаційні дані засвідчили, що один із дронів міг короткочасно перетнути румунський кордон. Наразі Міністерство оборони Румунії веде пошуки безпілотника, але слідів на території країни не виявлено.

Нагадаємо, українські Повітряні сили повідомили, що вночі один російський "Шахед" залетів до Румунії. Подальша доля БпЛА невідома.

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