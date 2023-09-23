До СБУ приєдналась нова захисниця – вівчарка Кіра шукатиме міни та вибухівку (милі фото)

Спецпризначенці СБУ розповіли про поповнення у своїх лавах – 4-місячну бельгійську вівчарку Кіру.

Про це повідомила пресслужба СБУ та показала милі фото.

Тепер Кіра – повноцінний боєць підрозділу "К-9" Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України.

"Цього тижня поповнення у команду за традицією прийняв особисто керівник ЦСО "А" СБУ Євгеній Хмара. Кіру представили колегам по службі, які вже допомагають нашим спецпризначенцям наближати Перемогу в найгарячіших точках", - йдеться у повідомленні.

Вівчарка Кіра у лавах СБУ

Вівчарка Кіра у лавах СБУ

Вівчарка Кіра у лавах СБУ

Вівчарка Кіра у лавах СБУ

Вівчарка Кіра у лавах СБУ

Вівчарка Кіра пройде декілька місяців навчання та тренувань під контролем кінологів підрозділу і у майбутньому займатиметься пошуком мін і вибухівки.

Нагадаємо, героїчній собаці з Херсонщини, чиї фото облетіли весь світ, шукають новий дім.

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