До скандального закону про мобілізацію внесли важливу поправку - нардеп

Оборонний комітет підтримав поправку №1197 до закону про мобілізацію, яка гарантує, що якщо людина самостійно прибула в ТЦК з відношенням від військової частини, людину відправлять саме до цієї частини, а не куди завгодно.

Про це повідомив народний депутат України від "Європейської Солідарністі" Володимир В'ятрович.

"Обговорення на комітеті було бурхливим. За дивною (скажімо прямо, совєтською) логікою міноборони й генштабу, чим більше людей і частин охоплено рекрутингом, тим менше мобілізаційного резерву. Хоча за нормальною логікою все з точністю до навпаки – чим більше вакансій у війську буде заповнено за допомогою рекрутингу, тим менше вакансій залишиться заповнити через мобілізацію.

Причому якість поповнення через рекрутинг незрівнянно вища – адже і частина відбирає саме тих фахівців, які їй потрібні, і мотивація рекрутів зовсім інша – вони ідуть на конкретну посаду в конкретну частину, де можуть якнайкраще реалізувати свої здібності", - вважає він.

На його думку, рекрутинг створить здорову конкуренцію між підрозділами.

"Бо якщо до одних частин (у тому числі і фронтових) стоїть черга охочих, а до інших ніхто не йде, це очевидно пов’язано з різною якістю командирів, різним ставленням до людей у різних частинах. І повсюдне запровадження рекрутингу, захищеного законодавчими гарантіями, змусить гірші частини підтягуватися до кращих", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, в "Азові" запропонували відправити по ухилянтів бойові бригади.

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