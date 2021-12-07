До складу ВМС України включили патрульні катери типу Island зі США: відео

До складу ВМС України включили патрульні катери типу Island зі США: відео

США надали Україні патрульні катери типу Island в межах матеріально-технічної допомоги.

В Одесі в понеділок, 6 грудня, до складу Військово-Морських сил ЗСУ офіційно включили американські патрульні катери типу Island.

Про це повідомляється на сайті українського Міністерства оборони.

Зазначається, що під час урочистої церемонії в межах відзначення 30-ї річниці Збройних Сил України командирам патрульних катерів "Суми" та "Фастів" Микиті Гречусі та Сергію Щербині відповідно вручили "пам’ятні знаки включення до складу ВМС".

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"Ці патрульні катери типу Island були надані Сполученими Штатами Америки в межах матеріально-технічної допомоги", - вказали в Міноборони.

Окрім того, Вадим Пастух, який тимчасово виконує обов’язки командира 140 центру спецпризначення, отримав сертифікат на 12 легкоброньованих автомобілів Hummer.

Нагадаємо, що катери Island є частиною американського пакета безпекової допомоги Україні на понад 2,5 млрд доларів. Вони призначені для посилення Військово-Морських сил України.

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