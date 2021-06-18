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До сліз: у Мережі показали, як підтопило приватні будинки у Дніпрі та залило вулиці (відео)

До сліз: у Мережі показали, як підтопило приватні будинки у Дніпрі та залило вулиці (відео)

У приватному секторі Дніпра жителі потерпають від підтоплень.

У Дніпрі через негоду затопленими залишаються вулиці приватного сектору  та десятки будинків. Вода не встигає уходити в землю через нові зливи.

У Мережі показали наслідки негоди на вулиці Бурштиновій у Дніпрі.

На кадрах видно, що будинок повністю затопило. Усі кімнаті залиті брудною водою по щиколотку. Власники будинку змушені пересуватися по кімнатах у гумових чоботах.

У Дніпрі підтопленими залишаються будинки приватного сектора

У Дніпрі підтопленими залишаються будинки приватного сектора

Аналогічна ситуація спостерігається у районі АНД на вулицях Гагринська, Ціолковського, Семіпалатенська, Грінченка та інших.

Користувачі соцмереж поспівчували тим, хто зіткнувся з такою бідою, адже після того, як вода піде, треба буде робити ремонт і "сушити" будинок.

  • До сліз. Шкода людей...
  • Солончакова не встигають відкачувати.
  • Краще знеструмити приміщення.
  • Не дай, Боже. Висушити потім нереально.
  • Мені здається треба якийсь фонд організувати для надання допомоги на відновлення після ось таких ось ситуацій. 

Тим часом місцеві дістали гумові човни і пересуваються ними затопленими вулицями. 

У Дніпрі затопленими вулицями люди пересуваються на човнах 

У Дніпрі затопленими вулицями люди пересуваються на човнах 

У кількох районах злива змила асфальт. На дорогах утворилися ями. Ось так виглядає асфальт на вулиці Бородінська.

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За добу  до ГСЧС надійшло 138 звернень від громадян щодо допомоги з приводу підтоплення приватних будинків і домоволодінь.  За добу відкачано 46 794 м3 води.  З початку ускладнень погодних умов в Службу порятунку "101" надійшло 719 звернень.

В Дніпрі залишаються підтопленими 101 двір і 50 житлових будинків.

Нагадаємо, що у Дніпрі після злив досі затоплені десятки будинків та майже сотня обійсть. Рівень води подекуди сягає сорока сантиметрів. 