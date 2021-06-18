До сліз: у Мережі показали, як підтопило приватні будинки у Дніпрі та залило вулиці (відео)

У приватному секторі Дніпра жителі потерпають від підтоплень.

У Дніпрі через негоду затопленими залишаються вулиці приватного сектору та десятки будинків. Вода не встигає уходити в землю через нові зливи.

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У Мережі показали наслідки негоди на вулиці Бурштиновій у Дніпрі.

На кадрах видно, що будинок повністю затопило. Усі кімнаті залиті брудною водою по щиколотку. Власники будинку змушені пересуватися по кімнатах у гумових чоботах.

У Дніпрі підтопленими залишаються будинки приватного сектора

Аналогічна ситуація спостерігається у районі АНД на вулицях Гагринська, Ціолковського, Семіпалатенська, Грінченка та інших.

Користувачі соцмереж поспівчували тим, хто зіткнувся з такою бідою, адже після того, як вода піде, треба буде робити ремонт і "сушити" будинок.

До сліз. Шкода людей...

Солончакова не встигають відкачувати.

Краще знеструмити приміщення.

Не дай, Боже. Висушити потім нереально.

Мені здається треба якийсь фонд організувати для надання допомоги на відновлення після ось таких ось ситуацій.

Тим часом місцеві дістали гумові човни і пересуваються ними затопленими вулицями.

У Дніпрі затопленими вулицями люди пересуваються на човнах

У кількох районах злива змила асфальт. На дорогах утворилися ями. Ось так виглядає асфальт на вулиці Бородінська.

За добу до ГСЧС надійшло 138 звернень від громадян щодо допомоги з приводу підтоплення приватних будинків і домоволодінь. За добу відкачано 46 794 м3 води. З початку ускладнень погодних умов в Службу порятунку "101" надійшло 719 звернень.

В Дніпрі залишаються підтопленими 101 двір і 50 житлових будинків.

Нагадаємо, що у Дніпрі після злив досі затоплені десятки будинків та майже сотня обійсть. Рівень води подекуди сягає сорока сантиметрів.

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