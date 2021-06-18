До сліз: у Мережі показали, як підтопило приватні будинки у Дніпрі та залило вулиці (відео)

У приватному секторі Дніпра жителі потерпають від підтоплень.
У Дніпрі через негоду затопленими залишаються вулиці приватного сектору та десятки будинків. Вода не встигає уходити в землю через нові зливи.
У Мережі показали наслідки негоди на вулиці Бурштиновій у Дніпрі.
На кадрах видно, що будинок повністю затопило. Усі кімнаті залиті брудною водою по щиколотку. Власники будинку змушені пересуватися по кімнатах у гумових чоботах.
Аналогічна ситуація спостерігається у районі АНД на вулицях Гагринська, Ціолковського, Семіпалатенська, Грінченка та інших.
Користувачі соцмереж поспівчували тим, хто зіткнувся з такою бідою, адже після того, як вода піде, треба буде робити ремонт і "сушити" будинок.
- До сліз. Шкода людей...
- Солончакова не встигають відкачувати.
- Краще знеструмити приміщення.
- Не дай, Боже. Висушити потім нереально.
- Мені здається треба якийсь фонд організувати для надання допомоги на відновлення після ось таких ось ситуацій.
Тим часом місцеві дістали гумові човни і пересуваються ними затопленими вулицями.
У кількох районах злива змила асфальт. На дорогах утворилися ями. Ось так виглядає асфальт на вулиці Бородінська.
За добу до ГСЧС надійшло 138 звернень від громадян щодо допомоги з приводу підтоплення приватних будинків і домоволодінь. За добу відкачано 46 794 м3 води. З початку ускладнень погодних умов в Службу порятунку "101" надійшло 719 звернень.
В Дніпрі залишаються підтопленими 101 двір і 50 житлових будинків.
Нагадаємо, що у Дніпрі після злив досі затоплені десятки будинків та майже сотня обійсть. Рівень води подекуди сягає сорока сантиметрів.