До сліз: жителі Херсона показали, де ховали від окупантів українські прапори (відео)

Херсонці зустріли ЗСУ з українськими прапорами, які переховували від окупантів 9 місяців.

Жителі Херсона в день визволення міста вийшли на вулиці з Державними прапорами України. Весь період окупації вони зберігали українські символи в схованках, де їх не могли знайти російські окупанти.

Відео, як одна родина закопала прапор під тротуарною плиткою облетіло соцмережі.

На кадрах жителька Херсона показала, де її родина сховала від окупантів жовто-блакитний прапор. Жінка зняла тротуарну плитку, а з-під неї з землі викопала поліетиленовий пакет з українським прапором.

"Живий", - сказала вона, розгортаючи стяг, що збергіся у гарному стані.

Нагадаємо, що у Міноборони України назвали командирів, за якими стоїть блискуче звільнення Херсонщини та Миколаївщини. Їх називають "глибами внутрішньої сили".

У Херсон повернули мовлення українського телебачення та радіо. Також розпочато роботи з відновлення електропостачання, а до міста відправили працювати 200 поліцейських.

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