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До Словаччини — плавом: на Закарпатті нігерієць ледь не загинув у крижаній воді

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До Словаччини — плавом: на Закарпатті нігерієць ледь не загинув у крижаній воді

Держприкордонслужба України

Вибратися на берег самостійно нігерієць не зміг. Іноземця витягали з води прикордонники, які знайшли йому сухий одяг та взуття.

На Закарпатті, поблизу кордону зі Словаччиною, прикордонники витягли з води нігерійця, який спробував переплисти річку Уж.

Про це інформує Держприкордонслужба.

Порушник встиг перелізти через загороджувальний паркан та хотів подолати кордон плавом. Помітивши прикордонників, нігерієць, не роздумуючи, стрибнув у холодну воду. Проте глибина річки та швидкість течії виявились не такими, як він думав. Доплисти до протилежного берега в таку пору року йому було абсолютно не до снаги.

Порушник спробував повернутися назад, проте вибратися на берег самостійно не зміг. Іноземця витягали з води прикордонники, які знайшли йому сухий одяг та взуття. Жодних документів він з собою не мав.

Чоловік розповів розповів, що він є громадянином Нігерії. Деякий час він працював у Харкові двірником, а згодом вирішив у пошуках кращого життя дістатися ЄС.

Раніше на Закарпатті у покинутій школі затримали 8 афганців, які заплатили $9 тисяч, щоб потрапити до ЄС.

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