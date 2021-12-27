До Словаччини — плавом: на Закарпатті нігерієць ледь не загинув у крижаній воді

До Словаччини — плавом: на Закарпатті нігерієць ледь не загинув у крижаній воді

Вибратися на берег самостійно нігерієць не зміг. Іноземця витягали з води прикордонники, які знайшли йому сухий одяг та взуття.

На Закарпатті, поблизу кордону зі Словаччиною, прикордонники витягли з води нігерійця, який спробував переплисти річку Уж.

Про це інформує Держприкордонслужба.

Також читайте На узбережжі Лівії викинуло тіла 27 мігрантів

Порушник встиг перелізти через загороджувальний паркан та хотів подолати кордон плавом. Помітивши прикордонників, нігерієць, не роздумуючи, стрибнув у холодну воду. Проте глибина річки та швидкість течії виявились не такими, як він думав. Доплисти до протилежного берега в таку пору року йому було абсолютно не до снаги.

Порушник спробував повернутися назад, проте вибратися на берег самостійно не зміг. Іноземця витягали з води прикордонники, які знайшли йому сухий одяг та взуття. Жодних документів він з собою не мав.

Чоловік розповів розповів, що він є громадянином Нігерії. Деякий час він працював у Харкові двірником, а згодом вирішив у пошуках кращого життя дістатися ЄС.

Раніше на Закарпатті у покинутій школі затримали 8 афганців, які заплатили $9 тисяч, щоб потрапити до ЄС.

Читайте також: