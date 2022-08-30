До "Слуги народу" приєдналося двоє нових депутатів: хто вони і що про них відомо

У фракції "Слуга народу" з'явилося двоє нових народних депутатів. Це - Олександр Васюк та Валентина Короленко.

Новоприєднані нардепи у вівторок, 30 серпня, склали присягу.

Про це у телеграм-каналі повідомила речниця політсили Юлія Палійчук.

Вона пригадала, що 27 липня Верховна Рада погодила призначення народного депутата від "Слуги Народу" Андрія Костіна на посаду генерального прокурора. Також представниця ВР у Конституційному Суді, народна депутатка від "Слуги Народу" Ольга Совгиря обрана суддею Конституційного Суду. Їхні місця в парламенті зайняли наступні за списком кандидати в депутати від фракції - Олександр Васюк та Валентина Короленко.

Олександр Васюк

Юрист і громадський діяч, працював у команді на президентських і парламентських виборах. Має досвід співпраці з міжнародними організаціями у волонтерських, освітніх та професійних проєктах. Протягом останнього часу активно працює над розширенням україно-американських відносин. Як повідомляє рух "Чесно",

Олександр Васюк є головою офісу міжфракційного об’єднання "Цінності. Гідність. Родина", а також є чинним учасником організації "Інститут стратегічного партнерства: Україна-США". За даними ЦВК, Васюк працював виконавчим директором у громадській організації "Асоціація розвитку суддівського самоврядування в Україні" та вказав, що проживає у Запоріжжі. Виконавчий директор "Асоціації розвитку суддівського самоврядування України". Керівник "Української асоціації штучного інтелекту і робототехніки".

Валентина Короленко

Юристка, фінансистка. Короленко народилася 15 травня 1984 року у Кривому Розі. Вона здобула диплом магістра з екології у Криворізькому технічному університеті. Навчалась за спеціальністю “Правознавство” у Центрі митної справи та післядипломної освіти Академії митної служби України, а також у Дніпропетровському національному університеті ім. Олеся Гончара за спеціальністю "Фінанси та кредит".

Донедавна Короленко працювала на різних посадах у Криворізькій та Дніпропетровській митницях. Допомагала команді на президентських та парламентських виборах. Має три вищі освіти і понад 14 років досвіду державної служби.

Нагадаємо, призначити генеральним прокурором України народного депутата "Слуги народу" Андрія Костіна запропонував Раді президент Володимир Зеленський.

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