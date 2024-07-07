До служби в армії можна мотивувати навіть тих, хто виїхав за кордон: що пропонує Сенцов

На думку колишнього бранця Кремля і теперішнього командир штурмової роти, людину не можна змусити воювати.

Якщо під час мобілізації створити прозорі, чіткі та однакові “правила гри” для всіх, то мотивованими служити у війську будуть навіть ті українці, які виїхали за кордон.

Таку думку висловив український режисер, ексбранець Кремля і командир штурмової роти в 47-й бригаді Олег Сенцов в інтерв'ю "Укрінформу".

За його словами, людину не можна змусити воювати.

“Його [військовозобов’язаного] можна впіймати на вулиці, запхати в бус, забрати документи та телефони, доставити в навчальний центр, тримати там ледь не під охороною, привезти в бригаду, а він скаже: "Я не хочу воювати, я не буду". Навіщо такий боєць потрібний? Треба мотивувати людей, надавати їм можливості та прозорі, чіткі, однакові правила гри для всіх. Щоб люди бачили, що це справедливо: я йду на два-три роки воювати, бо воюють усі", - зазначив український боєць.

На його переконання, у такому разі навіть ті, хто виїхав за межі країни, будуть повертатися.

"Зараз вони думають: я приїду й мене "законопатять у цю армію, і що я буду там робити?". Одна справа - це "Наші Котики" у Фейсбуці, а інша - реальна армія. Ми живемо у вигаданому світі. Тож треба з цими ілюзіями прощатися й говорити про це відверто", - підкреслив Сенцов.

Також він зауважив, що рекрутинг в армію має бути безпосереднім, коли кожна бригада залучає рекрутів до себе.

"Запрошують до себе людей на такі-то посади, людина проходить співбесіду, з нею підписується контракт, її забирають у свій навчальний центр, маленький, а не великий як-от у Яворові чи на інших полігонах, це небезпечно. Сотні маленьких центрів розпорошені, кожен сам собі тренує бійців, бачить, з ким буде воювати, бачить свого командира, - він уже в цій родині", - зауважив військовий.

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Нагадаємо, раніше Сенцов пояснив, чому український контрнаступ провалився.

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