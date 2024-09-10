До смерті побив знайомого: як покарали жителя Старокостянтинова (фото)

Після скоєного 39-річний чоловік почав переховуватися. Поліцейські оголосили його в розшук.

Жителя Старокостянтинова, який до смерті побив свого знайомого, засудили до 8 з половиною років ув’язнення.

Поліція Хмельницької області повідомила про це 10 вересня.

Подія сталася у червні 2023 року. Тоді у Старокостянтинові в одній із квартир житлового будинку по вулиці Миру було виявлено тіло 41-річного місцевого жителя.

Фото: Поліція Хмельницької області

"Як показав розтин, у чоловіка були переламані ребра та інші тілесні ушкодження, що й стало причиною смерті. Працівники місцевого відділу поліції оперативно-розшуковими заходами встановили, що до злочину причетний 39-річний знайомий потерпілого. Напередодні зловмисник приходив до своєї жертви додому. Між чоловіками виникла сварка, в ході якої підозрюваний сильно побив загиблого. Поліцейські оголосили підозрюваного в розшук", - розповіли правоохоронці.

Після скоєного 39-річний чоловік почав переховуватися. Він виїхав до Закарпатської області, де намагався перетнути кордон. Його виявили прикордонники і передали правоохоронцям з Рахівського відділку поліції, які, у свою чергу, зв’язалися з поліцейськими Старокостянтинова.

"Врешті зловмисника затримали у Рахові на Закарпатті, коли той намагався покинути територію України. Суд визнав чоловіка винним у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, й засудив його до 8 з половиною років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

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