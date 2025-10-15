До смерті побила пасинка: в Харкові жінку підозрюють у вбивстві 3-річної дитини

Мачуха вбитого хлопчика / © Харківська обласна прокуратура

У Харкові суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави 40-річній жінці, яку підозрюють у заподіянні тяжких тілесних ушкоджень своєму трирічному пасинку.

Про це повідомила поліція Харківської області та Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, хлопчик проживав разом із батьком, його новою дружиною, її малолітньою донькою та літніми батьками. Рідна мати дитини померла торік. Через постійну зайнятість чоловік працював майже цілодобово в реабілітаційному центрі, тож догляд за сином здійснювала його дружина.

«Згодом жінка почала проявляти неприязнь до дитини», — йдеться в повідомлення.

За інформацією правоохоронців, на початку жовтня 2025 року жінка завдала дитині численних ударів руками й ногами, зокрема по голові та обличчю. Хлопчик втратив свідомість.

Після цього, за версією слідства, підозрювана викликала швидку допомогу та повідомила медикам неправдиву інформацію — нібито дитина впала у ванній кімнаті. Хлопчика госпіталізували до лікарні, де він перебував у тяжкому стані та, попри зусилля лікарів, помер від отриманих травм.

Судово-медична експертиза встановила, що причиною смерті стала тяжка черепно-мозкова травма, внутрішньочерепні крововиливи та набряк головного мозку. За висновками медиків, характер ушкоджень не відповідає травмі, отриманій унаслідок падіння, як стверджувала жінка.

Сусіди повідомили слідчим, що в день трагедії з квартири було чути дитячий плач і крики. Мати підозрюваної підтвердила, що чула, як донька лаялася на хлопчика, після чого пролунали сильні удари.

Жінці повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

За клопотанням прокуратури суд ухвалив рішення взяти підозрювану під варту без права застави.

Варто зазначити, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено вироком суду.

Нагадаємо, малюк у Харкові помер через недбальство і жорстокість власних батьків — важив утричі менше норми, а все його тіло було в численних травмах та переломах.