На Дніпропетровщині син до смерті побив 71-річну матір: причина здивує

У Кам’янському районі судитимуть чоловіка, який до смерті побив свою матір / © Національна поліція України

Поліція Кам’янського району завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 50-річного чоловіка, якого підозрюють у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень його 71-річній матері.

Про це пише Поліція Дніпропетровської області.

Встановлено, що літня жінка потребувала допомоги через стан здоров’я, що постійно дратувало її сина. Під час чергового прохання матері чоловік розлютився та побив її. Потерпілу з численними травмами було негайно госпіталізовано. Однак, попри всі зусилля медиків, врятувати життя літньої жінки не вдалося. Судово-медична експертиза підтвердила, що смерть настала внаслідок спричинених їй тілесних ушкоджень.

За процесуального керівництва Жовтоводської окружної прокуратури, слідчі інкримінують йому скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до десяти років позбавлення волі.

