До Стамбула прибуло перше судно, що вийшло з порту Одеси після припинення "зернової угоди", - ЗМІ

Перше судно, яке скористалося тимчасовим транспортним коридором після виходу країни-агресорки Росії з "зернової угоди", перетнуло турецьку протоку Босфор та прибуло до Стамбула.

Про це повідомляє видання Reuters.

Зазначається, що контейнеровоз Joseph Schulte під прапором Гонконгу, який вийшов із заблокованого РФ українського чорноморського порту Одеса на початку цього тижня, перебував у порту від 23 лютого 2022-го.

Своєю чергою, місцеві телерадіокомпанії повідомили, що судно стане на якір у порту Амбарлі на півдні Стамбула.

До слова, минулого тижня Україна оголосила про "гуманітарний коридор" у Чорному морі для звільнення вантажних суден, які опинилися в пастці у портах після припинення основної угоди щодо експорту зерна. Втім, Москва не повідомила, чи буде поважати судноплавний коридор, а судноплавні та страхові джерела висловили занепокоєння з приводу безпеки.

Як повідомлялося, 16 серпня перше цивільне судно пройшло через новий гумкоридор. "JOSEPH SCHULTE" вийшло з порту Одеси.

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