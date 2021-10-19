До сторіччя винайдення інсуліну "Фармак" відкрив у метрополітені Києва тематичну виставку

У Києві компанія "Фармак", лідер вітчизняного фармацевтичного ринку в Україні*, спільно зі столичним метрополітеном відкрила виставку, присвячену сторічному ювілею інсуліну – ключового компоненту ліків від цукрового діабету. Відвідати експозицію кияни й гості міста можуть до 29 жовтня у холі станції метро "Театральна".

Метою проєкту "100 років інсуліну", за словами організаторів, є мотивація громадян ставитися відповідально до свого здоров'я. Вони стверджують, що провели захід, аби нагадати українцям про важливість профілактики цукрового діабету і регулярної перевірки рівня цукру у крові. А також – щоб підвищити обізнаність людей щодо симптомів і перебігу хвороби, аби вчасно запобігти їй.



У проєкті взяли участь українські зірки, які, або самі мають діабет, або у їхній родині є хворі на недугу. Зокрема долучилися народні артисти України Назар Задніпровський та Богдан Бенюк, всесвітньо відомий український скрипаль Василь Попадюк, співак Владислав Ситнік, а також психологиня Наталія Холоденко.

Народний артист України Назар Задніпровський у розмові поділився власною історією життя із хворобою. Він каже, що дізнався про діабет першого типу, коли йому не було й 30 років. Тоді він потрапив до реанімації на три дні, але ще два тижні провів у ендокринології. Народний артист зауважує, що діабет досить підступна хвороба, адже маскується під інші недуги, а тому його досить складно виявити одразу, а потім стає запізно. Тому Назар Задніпровський наполегливо радить українцям, які мають симптоми, не гаяти часу й одразу здати необхідні аналізи.

Своєю чергою, психологиня Наталія Холоденко розповіла, що знає про діабет не з чуток, адже у її батьківській сім’ї усі хворіли на цю недугу. Нині ж вона привчає вже своїх дітей до здорового способу життя, а сама постійно докладає зусиль для профілактики діабету.



"У моїй батьківській сім’ї усі хворіли на діабет. Я знаю, як тяжко жити із цим захворюванням, тому що бачила, як воно знижує якість життя близьких людей. Зараз я привчаю своїх дітей до здорового способу життя і постійно борюсь із тим, щоб не захворіти на діабет. Я хочу, щоб кожна людина у країні розуміла, як він виникає і як важливо вчасно діагностувати цю хворобу" – зауважила Наталія Холоденко.

Експозиція "100 років інсуліну" представлена у метро Києва в холі станції "Театральна". Для тих, хто має змоги на власні очі подивитися виставку, фармацевтична компанія "Фармак" зробила можливим її відвідування в онлайн-форматі.



До слова, компанія "Фармак" у боротьбі з цукровим діабетом не тільки виробляє якісні препарати, а й підвищує обізнаність суспільства про хворобу, формує культуру відповідального ставлення до здоров'я та відповідального споживання ліків.

"Перші інсуліни в продуктовому портфелі "Фармак" з'явилися 18 років тому. Відтоді компанія пройшла великий шлях. У 2001 році було підписано угоду між "Фармак" і американським виробником інсуліну про трансфер технологій зарубіжного партнера, що дозволило якісно покращити рівень українських інсулінів. Місія "Фармак" робити доступним лікування сучасними ефективними лікарськими засобами, допомагаючи населенню бути здоровим", – каже Євгенія Піддубна, директорка з корпоративних комунікацій АТ "Фармак".

Слід зауважити, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), у світі близько 463 млн людей живуть з діабетом. Торік хворобу внесли до переліку десяти головних причин смертності.

Станом на 2020 рік кожна десята людина у світі мала цукровий діабет. В Україні ж 1,3 мільйона офіційно підтверджених хворих на цукровий діабет і ця цифра щороку зростає. Вважається, що діабет діагностовано тільки у третини від реальної кількості хворих.



* За обсягами продажу лікарських засобів у грошовому вираженні, за даними Proxima Research.

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