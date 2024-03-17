До Сумської області намагалися зайти російські ДРГ: що відомо про бій з диверсантами

По диверсантах відкрили вогонь на ураження.

На Сумщині прикордонники, спільно з бійцями Сил оборони, завадили трьом російським диверсійно-розвідувальним групам пробратися вглиб України.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про інцидент.

16 березня українські захисники ліквідували в Сумській області російську ДРГ. Про це в ефірі телемарафону розповів очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Володимир Артюх.

"Сьогодні, до речі, знову зайшла диверсійна група на півночі області. Активними протидіями наших Сил безпеки й оборони були знищені. Оборонці не дають заходити на нашу територію ворогу", — зазначив він.

У Держприкордонслужбі повідомили, що на Сумщині прикордонники спільно з бійцями Сил оборони завадили трьом ворожим ДРГ пробратися вглиб України.

В першому випадку прикордонники виявили декілька осіб ворожої ДРГ, які рухалися з території країни-агресора. По диверсантах відкрили вогонь на ураження, зав’язався стрілецький бій. В інших двох випадках прикордонники спільно із ЗСУ завчасно виявили ворожі ДРГ та відкрили вогонь на ураження.

Для посилення напрямків заходу ДРГ противника висунулися резерви підрозділів ДПСУ, НГУ та ЗСУ, залучено артилерійський та мінометний розрахунки.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що спроб проникнення до Сумської області було дві. Російська ДРГ намагалася зайти в районі сіл Стара Гута та Бруски.

"Ворог продовжує диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території Росії та збільшує щільність мінних полів уздовж державного кордону України", — зазначили у Генштабі.

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