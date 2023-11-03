До свого 30-річчя компанія «АТБ» зібрала 160-мільйонний донат для ЗСУ. Марафон єдності продовжено на місяць

Нема сьогодні такого українця, який би не мав досвіду купівлі товарів у магазинах «АТБ». Цього місяця, мабуть, найбільш упізнаваний народний бренд країни відзначає 30 років з моменту заснування. Зважаючи на війну, компанія не стане влаштовувати святкового концерту з шампанським чи салютами – зараз це не на часі. Натомість власну популярність серед широких верств населення та багаторічну бездоганну репутацію у бізнес-секторі «АТБ» спрямовує на єднання заради наближення нашої майбутньої перемоги. Для всіх нас саме повернення миру сьогодні є основним питанням.

Цьогорічний ювілей лідера вітчизняного ритейлу цілковито присвячено допомозі українським захисникам, які вже понад півтора року поспіль самовіддано відстоюють нашу свободу, незалежність, наше право на життя... Ключовою подією до 30-річчя «АТБ» став безпрецедентний благодійний марафон, що має на меті збір стомільйонного донату для Збройних сил України. Участь у ньому взяли як партнери компанії по бізнесу, так і мільйони громадян. Протягом першого місяця проєкту вдалося зібрати чималу суму — 60 мільйонів гривень. Як патріотичний бізнес «АТБ» додає до них ще 100 млн власних коштів, збільшивши загальну суму «ювілейного» донату для ЗСУ до 160 мільйонів гривень. Зараз уже триває робота зі збирання заявок від Генерального штабу та військово-цівільних адміністрацій країни щодо закупівлі необхідного обладнання, транспорту тощо.

Наразі в компанії повідомили, що проєкт, котрий став новим трендом у вітчизняному бізнес-середовищі, продовжено ще на місяць. Отже, благодійний марафон «АТБ» триватиме до кінця листопада і можливостей підтримати українських героїв побільшає. Звісно ж, усі подарунки до ювілею й далі конвертуються у допомогу нашим військовикам.

«Зараз усі думки, енергія та допомога спрямовані на наші ЗСУ й усі сили оборони», — зазначив у привітанні-зверненні до колег, бізнес-партнерів і покупців у мережі «Фейсбук» Борис Марков, генеральний директор і голова Ради директорів корпорації «АТБ».

Також за його словами, найкращою відзнакою та подарунком для компанії на ювілей буде саме донат на користь наших військовиків.

Долучитися до благодійного марафону «АТБ» може кожен охочий незалежно від статків, статусу чи будь-яких інших факторів. Для цього було створено лімітовану серію різноманітних сувенірів. Унікальна «Колекція єдності “АТБ”» включає в себе якісні товари усіх цінових категорій: фірмові стікери, футболки, худі, шкарпетки, чашки, блокноти, ручки, записнички, брендований посуд і багато усіляких сувенірів з патріотичним характером. Кошти від продажу таких колекційних товарів як в магазинах мережі (в торговельних залах створено спеціальні стійки та полички), так і замовлених на сайті онлайн-магазину «АТБ», спрямують на допомогу ЗСУ. Також є можливість дистанційно задонатити напряму – за цими реквізитами.

Уже незабаром усі зібрані кошти стануть найнеобхіднішими для нашим захисників речами: сучасними дронами, автівками спецпризначення, тепловізорами, засобами зв’язку тощо. Фактично кожна передана нами гривня конвертується у зброю перемоги та, відповідно, у наше мирне майбутнє.

За три десятиріччя роботи на українському ринку роздрібної торгівлі компанія «АТБ» стала не тільки лідером, а й драйвером усієї галузі. Багато з того, що сьогодні вважається нормою в будь-якому українському магазині самообслуговування, було протестовано, впроваджено, а подекуди й винайдено саме в «АТБ». За цей час компанія реалізувала величезну кількість безпрецедентних за масштабами, залученням зірок, соціальною значущістю та зібраними сумами благодійних проєктів. І кожен із них задавав тон і ставав своєрідним трендом.

Ясна річ, у часи повномасштабного вторгнення ворога основні зусилля спрямовані на підтримку Збройних сил, медичних установ, рятівників, вимушених переселенців, постраждалих від ракетних ударів, волонтерських організацій, добровольчих формувань тощо.

Окрім сотень тонн гарантовано якісного провіанту, українські захисники отримали від «АТБ» тисячу сучасних дронів різних типів і стільки ж спеціальних автомобілів (всюдихідні вантажівки, багатофункціональні пікапи, автоцистерни, оперативно-штабні машини, піротехнічні автівки та ін.). Загальна сума допомоги від «АТБ» уже перевищує мільярд гривень і продовжує стрімко зростати.

Віримо у ЗСУ та єднаймося заради перемоги!

Разом ми сила України!