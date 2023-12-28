До свого Дня народження транспортна компанія SAT перевезла безкоштовно 210 тонн гуманітарного вантажу

Представники транспортної компанії SAT переконані, що найкращий спосіб «святкування» Дня народження - перевезти якомога більше допомоги українцям та ЗСУ. Тому вони взяли на себе зобов’язання - власним коштом перевезти 210 тонн допомоги по Україні.

До цієї ініціативи долучились провідні благодійні фонди України. Таким чином у прифронтові регіони поїхали медичні препарати, обладнання для ЗСУ, продукти харчування, вода, товари гігієни, корм для тварин та багато іншого.

До речі, долучатися до благодійних ініціатив компанії може кожен: спеціально для реалізації цього волонтерського напрямку, компанія SAT запускає окрему благодійну платформу «Перевеземо – Переможемо». На платформі можна як залишити заявку на перевезення цільової допомоги, так і задонатити на перевезення.

"Допоможемо! Перевеземо! Переможемо!" – саме таким став слоган SAT з моменту повномасштабного вторгнення. І тепер він став назвою такої потрібної платформи.

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення компанія SAT перевезла вже понад 1000 тонн допомоги власним та залученим коштом, у співпраці із відомими благодійними фондами та волонтерами.

«Звісно, як щирі українці, ми й дня не могли стояти осторонь загрози, яка нависла над країною. Дослідивши варіанти надання допомоги, ми зрозуміли, що будемо найефективнішими у справі, яку робимо найкраще та на професійному рівні – перевезення тієї самої допомоги», - каже Артур Власов, Член наглядової ради компанії.

Ось як все було.

Уже на другий тиждень війни компанія власним коштом відправила перший 10-тонник із допомогою для ЗСУ. А потім одразу долучила свій людський ресурс до розповсюдження інформації і заклику закордонних донаторів. Як згодом виявилося, це був успішний крок і таким чином компанія отримала надійних партнерів з Америки, Італії, Португалії, Німеччини та ще низки європейських країн.

«І це було дуже на часі, бо вся країна зіштовхнулась з тим, що досить швидко на територію України завезли дуже багато різноманітної допомоги, а от доставити її населенню, ЗСУ особливо в окуповані регіони та зони наближені до ворожих дій», - розпові дає Артур.

Крім того, представники SAT одними з перших потрапили до Херсону одразу після деокупації міста і забезпечили перевезення 100 тонн допомоги: від овочів, одягу, кормів для тварин до інвалідних візків.

Коли була підірвана ГЕС, то компанія миттю зібрала й доставила безкоштовно ще 100 тонн допомоги у Херсон.

Восени 2022 року компанія SAT перевозила «Теплі товари» зі знижкою в 15% для того, щоб полегшити життя українців в умовах блекауту.

А навесні 2023 стартував проект «Весна 2.0. ПерезаВАНТАЖення», завдяки якому клієнтам надавали знижку 15% на перевезення агро та будівельних матеріалів.

До Дня захисту дітей представники SAT відвідали понад 30 дитячих будинків у 25 містах України, а також побували в пунктах із переселенцями, і вручили дітям 3000 пакуночків.

Примітно, що на цьому волонтерському шляху компанія знайшла чимало надійних друзів. Зокрема, у 2023 року був підписаний меморандум із МВЦ ГО Сильна Духом Україна. Завдяки цій співпраці вже сотні тонн води Моршинська та соків Світанок дістались своїх адресатів. Також підписано меморандум із БФ «ЯМаріуполь».

«Гордимось своїми досягненнями і вкладом кожного у нашу спільну справу. Адже не буває малих чи великих вкладів – є тільки наші величні серця Українців. Разом до перемоги!», - кажуть в компанії.