Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

До трагедії призвели пустощі: подробиці загибелі 13-річного хлопця на Волині

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
До трагедії призвели пустощі: подробиці загибелі 13-річного хлопця на Волині

ГУ Нацполіції у Волинській області

Обставини трагедії встановлюються. 

У с. Заріччя Волинської області в річці Луга знайшли мертвим 13-річного місцевого жителя. Хлопець загинув через те, що грався на льоду. 

Про це повідомили в Нацполіції Волинської області. 

Тіло хлопчика у водоймі виявили 12 січня о 13:00. За даними поліції, підліток разом із друзями грався на льоду. Раптово він провалився. Врятувати хлопчика не вдалось. У поліції відкрили провадження за ст. 115 з приміткою "нещасний випадок". 

У ДСНС у Волинській області додали, що тіло хлопчика вони дістали із водойми о 13:33. 

"До трагедії призвели пустощі на льоду", - повідомили в ДСНС. 

Обставини трагедії встановлюються. 

Нагадаємо:

Читайте також:

У Житомирській області знайшли тіло чоловіка, який потонув під час риболовлі | Новини України

У Житомирській області знайшли тіло чоловіка, який потонув під час риболовлі | Новини України
Наступна публікація