До трагедії призвели пустощі: подробиці загибелі 13-річного хлопця на Волині

До трагедії призвели пустощі: подробиці загибелі 13-річного хлопця на Волині

Обставини трагедії встановлюються.

У с. Заріччя Волинської області в річці Луга знайшли мертвим 13-річного місцевого жителя. Хлопець загинув через те, що грався на льоду.

Про це повідомили в Нацполіції Волинської області.

Тіло хлопчика у водоймі виявили 12 січня о 13:00. За даними поліції, підліток разом із друзями грався на льоду. Раптово він провалився. Врятувати хлопчика не вдалось. У поліції відкрили провадження за ст. 115 з приміткою "нещасний випадок".

У ДСНС у Волинській області додали, що тіло хлопчика вони дістали із водойми о 13:33.

"До трагедії призвели пустощі на льоду", - повідомили в ДСНС.

Обставини трагедії встановлюються.

Нагадаємо:

Поблизу с. Заріччя Волинської області в річці Луга у середу, 12 січня, знайшли тіло дитини, віком 12-14 років.

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