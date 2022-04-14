"До трьох тисяч пасажирів у поїзді": від початку війни залізниця перевезла понад 3,7 млн осіб

"До трьох тисяч пасажирів у поїзді": від початку війни залізниця перевезла понад 3,7 млн осіб

Біля дверей десяти воклалів розмістять відзнаку ""Це #ЗалізніВокзали".

За 50 днів повномасштабної війни Росії проти України "Укрзалізниця" евакуювала 3 724 202 осіб.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Також читайте У Чернігові звільнятимуть депутатів і керівників підприємств, які виїхали з міста

"Особливе навантаження припало на перший місяць, коли наші #ЗалізніГерої - поїзні бригади та машиністи - вивозили до трьох тисяч людей в одному поїзді", - розповіли в компанії.

Адміністрація залізниці зауважує, що не менше працюють і на вокзалах. Там приймають по 20 тис. осіб і забезпечують виїзд пасажирів під воєм сирен і гул винищувачів. Так, "Укрзалізниця" вирішила відзначити десять вокзалів та їхніх керівників, що прихистили десятки тисяч людей, прийняли тисячі рейсів: Київ, Харків, Краматорськ, Лиман, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Ужгород, Львів, Одеса.

"Це #ЗалізніВокзали. Кожен з них гордо носитиме біля дверей відповідну відзнаку", - наголосили у повідомленні.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" отримала партію станцій швидкісного Інтернету Starlink від винахідника Ілона Маска. Є 15 пристроїв для доступу до супутникового інтернету Starlink: 10 - першого покоління, 5 — другого. Станцій швидкісного Інтернету залізничникам надала IT-компанія N-iX.

Читайте також: