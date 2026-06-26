“До цього треба готуватись”: Буданов відверто відповів, чого очікувати після закінчення війни з РФ

Кирило Буданов / © Телеграм-канал Кирила Буданова

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Україні варто бути готовою до того, що після завершення війни все одно межуватиме певна територія нинішньої Росії.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Кирило Буданов під час зустрічі зі студентами Національного університету «Києво-Могилянська академія».

Буданов зробив відверту заяву про післявоєнні відносини України з Росією

Відповідаючи на запитання про те, як Україні існувати далі, якщо Російська Федерація не розпадеться, Кирило Буданов зазначив:

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«Варіанти є абсолютно різні. Але я ж кажу, в будь-якому разі певна територія завжди буде з нами межувати. Наймовірніше завжди. До цього треба готуватись».

Водночас керівник Офісу президента наголосив, що наразі необхідно зупинити війну, а будь-які розмови про майбутні відносини під час активних бойових дій є передчасними.

«Не можна говорити про те, якими будуть відносини в час гарячої фази. Це просто некоректно навіть», — зауважив Буданов.

Для прикладу керівник ОП згадав події Другої світової війни, зауваживши, що СРСР не вів економічних стосунків із Німеччиною у розпал бойових дій, хоча на початку війни та у відносинах з Америкою траплялися різні ситуації. За його словами, вести подібні дискусії під час відкритої конвенційної війни неможливо.

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Закінчення війни в Україні — останні прогнози:

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на саміті G7 зустрівся з лідером Бразилії Луїсом Інасіу Лулою да Сілвою, щоб обговорити, як дипломатичним шляхом зупинити війну. Під час розмови лідери шукали варіанти для відновлення переговорів, і президент Бразилії запропонував задіяти свої зв’язки з країнами, які є постійними членами Ради Безпеки ООН.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне завершити війну дипломатією та тиском до настання холодів, проте потребує прискореного вступу до ЄС та потужного пакету ППО на випадок затяжного конфлікту.

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