До Угорщини - на гумовому матраці: прикордонники затримали двох закарпатських “розвідників” (фото, відео)

Їхній "клієнт" чекав в автомобілі одягнений в гідрокостюм.
У суботу, 10 лютого, прикордонники відділу “Вилок” Мукачівського загону на Закарпатті затримали двох місцевих мешканців, які збиралися переправити через Тису 37-річного киянина.
Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
Наряд виявив чоловіків за 500 метрів до кордону. У ході встановлення мети їх перебування прикордонники з’ясували, що затримані пішли у “розвідку” - перевіряли чи можна непомітно перетнути кордон з Угорщиною, куди планували супроводжувати мешканця української столиці.
“Клієнт” очікував “розвідників” у припаркованому на околиці села Вилок автомобілі. Одягнений у гідрокостюм киянин підтвердив свої наміри незаконно покинути територію України та розповів, що заплатив за таку можливість 4000 доларів США.
Під час огляду автомобіля переправників, прикордонники виявили надувний матрац та насос до нього.
Стосовно киянина прикордонники склали протокол про адмінправопорушення, передбачене ст.204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України), справу скеровано до суду.
Щодо виявлення у діях закарпатців ознак злочину, передбаченого ст.332 ККУ прикордонники повідомили співробітників поліції.
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