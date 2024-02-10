До Угорщини - на гумовому матраці: прикордонники затримали двох закарпатських “розвідників” (фото, відео)

Їхній "клієнт" чекав в автомобілі одягнений в гідрокостюм.

У суботу, 10 лютого, прикордонники відділу “Вилок” Мукачівського загону на Закарпатті затримали двох місцевих мешканців, які збиралися переправити через Тису 37-річного киянина.

Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.

Наряд виявив чоловіків за 500 метрів до кордону. У ході встановлення мети їх перебування прикордонники з’ясували, що затримані пішли у “розвідку” - перевіряли чи можна непомітно перетнути кордон з Угорщиною, куди планували супроводжувати мешканця української столиці.

“Клієнт” очікував “розвідників” у припаркованому на околиці села Вилок автомобілі. Одягнений у гідрокостюм киянин підтвердив свої наміри незаконно покинути територію України та розповів, що заплатив за таку можливість 4000 доларів США.

Фото: Державна прикордонна служба України

Під час огляду автомобіля переправників, прикордонники виявили надувний матрац та насос до нього.

Фото: Державна прикордонна служба України

Стосовно киянина прикордонники склали протокол про адмінправопорушення, передбачене ст.204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України), справу скеровано до суду.

Щодо виявлення у діях закарпатців ознак злочину, передбаченого ст.332 ККУ прикордонники повідомили співробітників поліції.