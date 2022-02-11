До України йде антициклон: яку погоду він принесе на вихідні, 12-13 лютого

До України йде антициклон: яку погоду він принесе на вихідні, 12-13 лютого

У неділю деякі регіони вкриє туман.

Цими вихідними, 12-13 лютого, до України прийде незначне похолодання з нічними морозами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у суботу, 12 лютого, в країні очікується мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, вночі в Карпатах значний сніг, у південній частині, вдень і в західних областях без істотних опадів. На дорогах країни, крім південної частини, ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі у західних, вдень у центральних та південних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла, у південній частині 5-10° тепла, в Карпатах вночі та вдень 3-8° морозу.

13 лютого в Україні буде без опадів. У південній частині і в центральних областях вночі та вранці місцями туман. На дорогах, крім півдня, ожеледиця. Вітер південно-західний, південний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, в Карпатах та на північному сході країни 10-15° морозу, вдень 2-7° тепла, на Прикарпатті до 10°.

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Як на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко, ці вихідні будуть прохолодними, проте сонце все ж світитиме. "Сонячну, хоча й холодну погоду, організує антициклон, який вже 12 лютого підсунеться до України", - написала вона.

У Києві у суботу вночі, 12 лютого, очікується помірний, вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла. У неділю, 13 лютого, у столиці буде сухо. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, південний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 5-7° тепла.

Нагадаємо, на початку лютого на Харківщині розбудили бабака Тимка, який навіщував цього року ранню весну.

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