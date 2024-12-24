До України готові повернутися 50% чоловіків призовного віку, але є умова: міністр Чернишов повідомив деталі

Чоловіки повертатимуться з-за кордону, якщо буде вирішено питання з бронюванням, зазначив Олексій Чернишов.

До України готові повернутися 50% чоловіків призовного віку, не чекаючи закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов на засіданні комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, яке відбулося 23 грудня, передає "Інтерфакс-Україна".

"50% чоловіків призовного віку готові повернутися в Україну вже сьогодні, не чекаючи закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням. Не війна сьогодні є тим фактором, який зупиняє чоловіків повертатися. Безумовно, вони залякані питанням можливої мобілізації. Погано це чи добре, цьому нам давати оцінку пізніше, це так – як воно є", – сказав Чернишов на засіданні комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин, яке відбулося 23 грудня.

У зв'язку з чим, за його словами, у майбутніх "Хабах єдності" (Unity Hub) за кордоном мають надавати послуги з працевлаштування в Україні та розв'язання питань із мобілізацією та військово-обліковими документами.

Як повідомлялося, 3 грудня Рада призначила Олексія Чернишова на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності України. Своєю чергою Кабінет міністрів перейменував Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.

23 грудня віцепрем'єр Чернишов представив робочу концепцію Міністерства національної єдності України. Зокрема, при Міннацєдності буде створено Агентство національної єдності, а далі Агентство відкриє департаменти в ключових країнах перебування українців, насамперед, у Німеччині, Польщі та Чехії, а в столицях цих країн буде створено "Хаби єдності" (Unity Hub). Також Чернишов повідомив, що Міннацєдності працюватиме над підготовкою законопроєкту про національну єдність і спеціальною цифровою платформою Unity App.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Українцям за кордоном приготуватися! У 2025 стартує програма повернення додому!"

Нагадаємо, в парламенті розробляють законопроєкт, який дозволить українським чоловікам 18-24 років перетинати кордон.

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