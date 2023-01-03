До України на Різдво йдуть морози та сніг: синоптикиня розповіла, коли температура почне падати

До України йдуть сильні морози на Різдво (за юліанським календарем). Мінусова температура у повітрі перетворить опади дощу на сніг.

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні слід очікувати похолодання та сніг.

Про це вона написала у своєму фейсбуці.

За її словами, температура повітря почне знижуватися вже найближчими днями, а пік похолодання припаде на 6-9 січня. Діденко каже, що опади спочатку з'являться у вигляді дощу, потім перейдуть у мокрий сніг та сніг.

"Найхолоднішими у Різдвяні дні та ночі будуть північ, частина центру, яка ближча до сходу та схід України, вночі ймовірно до -10-16 градусів", - каже синоптикиня.

Крім того, Діденко розповіла, що причиною аномально теплого Нового року в Україні була відсутність снігу.

"Додатковим сприянням потужного прориву тропічної теплющої повітряної маси з районів Африки була відсутність або мінімальна кількість снігового покриву на момент рекордів, який би хоча б трохи забрав на себе цього аномального тепла. А ми спокійно дивимося далі, розуміючи, що це тепло - аномальне, що рекорди бувають, і що зима все ж триває", - написала синоптикиня.

За її словами, 4 січня тепла погода ще втримається, однак опадів не буде. Вітер очікується переважно північно-західний, 5-12 метрів за секунду.

У Києві 4-го січня температура повітря почне знижуватися, хоча й ще буде із "плюсами", впродовж дня +3+5 градусів. Опадів також не очікують. Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду.

Нагадаємо, у перший день нового року було зафіксовано черговий температурний рекорд. 1 січня в Києві вперше за 143 роки спостережень середньодобова температура повітря становила +10,3°С, що на 4,4°С вище рекордного значення температури для цього дня 2021 року.

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