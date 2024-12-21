До України неочікувано прибув директор ЦРУ Білл Бернс: про що говорили із Зеленським

Зеленський заявив, що для Бернса це останній візит до України на посаді директора ЦРУ.

Україну відвідав директор ЦРУ Білл Бернс. Це його останній візит на посаді директора американського Центрального розвідувального управління.

Про це розповів президент Володимир Зеленський у соцмережах.

За словами Зеленського, зазвичай про такі зустрічі не повідомляють публічно. Всі їхні зустрічі в Україні, Європі, США та інших частинах світу відбувалися без офіційного інформування.

"Але зараз, після останнього візиту, варто сказати відкрито. Бажаю тобі, Білле, і твоїй сімʼї тільки найкращого. Хай удача тебе підтримує. Таємниць не розголошуємо, але контакт зберігаємо. Напевно ще побачимось, і обов'язково побачимо, як ця війна завершиться реальним, надійним миром, заради якого ми і працюємо разом", – підсумував глава держави.

Раніше ексдиректор ЦРУ Леон Панетта заявив, що США готові застосувати військову силу проти Росії за потреби.

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