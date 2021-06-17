До України незаконно залетів літак з Румунії: порушників затримали

На борту літака було троє осіб.

У ніч проти 17 червня на територію України незаконно залетів літак з Румунії.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Факт незаконного перетину державного кордону прикордонники зафіксували на Буковині. Затримати транспортний засіб вдалося лише на аеродромі поблизу Бердичева Житомирської області.

Коли літак приземлився, на місце прибули правоохоронці. Утім, порушники піднялися у повітря, коли помітили правоохоронців. Невдовзі співробітники Житомирського загону затримали особу, яка з землі координувала дії екіпажу літака. Тоді АН-2 знову сів.

На борту літака було троє осіб. Їх затримали. На борту було виявлено радіостанції, ліхтарі та інше приладдя для організації незаконного злету та посадки. Наразі фахівці з'ясовують всі деталі інциденту. Йдеться про правопорушення за статтями "Порушення правил міжнародних польотів" "Незаконне перетинання державного кордону України".

Як повідомлялося, 5 червня, патрульні в районі прикордонного населеного пункту Лукашівка Чернігівської області, затримав двох росіян. Іноземці незаконно перепливли прикордонну річку Ворсклу. З собою вони мали лише посвідчення водія та рюкзак з особистими речами. Росіяни розповіли, що хотіли дістатися до Одеси, аби відпочити Чорноморському узбережжі. Мовляв, вирішили перетнути кордон незаконно через карантинні обмеження.

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