“До України підповзає ядро антициклону із високим тиском”: синоптики попередили про складні погодні умови

Синоптики оголосили І рівень небезпечності.
Синоптики попередили, що 13-14 листопада Україну огорнуть густі тумани.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.
"До України вже підповзає ядро антициклону із високим тиском всередині. Високий тиск зумовить притискання повітря до землі, а нічні прояснення призведуть до інтенсивного нічного вихолодження земної поверхні. Такий осінній процес створить завісу із густих туманів практично по всій Україні!" - йдеться у повідомленні.
На вихідних вітер буде слабким та часто змінюватиме напрямок, тому тумани довго не розсіюватимуться. Найбільш густі тумани очікуються в Карпатському регіоні.
"13 листопада вночі та вранці в Україні туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності - жовтий)", - йдеться у попередженні.
Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.
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