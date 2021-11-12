“До України підповзає ядро антициклону із високим тиском”: синоптики попередили про складні погодні умови

Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

Синоптики попередили, що 13-14 листопада Україну огорнуть густі тумани.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

"До України вже підповзає ядро антициклону із високим тиском всередині. Високий тиск зумовить притискання повітря до землі, а нічні прояснення призведуть до інтенсивного нічного вихолодження земної поверхні. Такий осінній процес створить завісу із густих туманів практично по всій Україні!" - йдеться у повідомленні.

На вихідних вітер буде слабким та часто змінюватиме напрямок, тому тумани довго не розсіюватимуться. Найбільш густі тумани очікуються в Карпатському регіоні.

"13 листопада вночі та вранці в Україні туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності - жовтий)", - йдеться у попередженні.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

Читайте також:

Якою буде погода на вихідних та корисні скоромовки від Фросі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання