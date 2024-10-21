До України повернеться літо: до +22 градусів аномального тепла очікується у листопаді

Початок листопада в Україні буде аномально теплим. 1 листопада на більшій території України очікується до +22 градусів.

Про це свідчить довгостроковий прогноз метеоресурсу Ventusky.

Хвиля теплого повітря почне заходити до території України в кінці жовтня - 31 жовтня на півдні та південному сході очікується підвищення температури до +22 градусів, в Криму - літні +26. Опадів не прогнозується.

Теплий атмосферний фронт накриє більшу частину України, окрім західних областей. У четвер, 31 жовтня, очікується до +22 в Миколаєві, до +20 - в Одесі, Кривому Розі, на кілька градусів нижче буде у Дніпрі, Кропивницькому та Полтаві.

У п'ятницю, 1 листопада, теплі атмосферні маси поширяться майже на всю територію України, окрім крайнього заходу - Волині, Львівщини, Прикарпаття та Буковини. Водночас на півдні очікується аномально тепла погода - на Миколаївщині до +22, на Одещині +20, в центральних областях - до +18.

Прохолодніше буде у Києві та в східному і північному регіоні - до +16 градусів. Опадів не очікується.

Раніше синоптики повідомили, коли до України прийде похолодання та якою буде зима. Більше про це читайте у новині.

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