До України повернули 18-річного Олександра після російської депортації

До України повернуто ще одного депортованого юнака.

Ця історія розпочалася у квітні 2022 року. 17-річного Олександра у складі групи, де налічувалася 31 дитина, вивезли із тимчасово окупованого Маріуполя під Москву. Переважна більшість дітей із тієї групи були сиротами або позбавленими батьківського піклування.

Про це розповідає Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Напередодні Нового року до Департаменту кризового реагування Мінреінтеграції звернулася громадська діячка, яка опікується поверненням дітей.

"І ось нова маленька перемога. Зараз Олександр вже у Києві. Він п’ятий із цієї групи, кого вдалося повернути. За майже два роки на чужині досяг повноліття, але весь цей час дуже хотів повернутися", - кажуть у Міністерстві.

Там нагадують: якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на тимчасово окуповану територію або територію РФ, обов’язково повідомте про це профільному фахівцю Мінреінтеграції Наталії Ємець за номером: (050) 562-03-13. Також можна зателефонувати на гарячу лінію Національного інформаційного бюро 16-48.

Нагадаємо, раніше Україна повернула ще трьох дітей з тимчасово окупованих територій – діти вже перебувають в безпеці, на них чекає відновлення та повернення до нормального життя. Серед повернутих дітей – 8-річний хлопчик та двоє 18-річних братів.

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