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До України повернули ще трьох дітей: їх утримували на ТОТ та в РФ – подробиці

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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До України повернули ще трьох дітей: їх утримували на ТОТ та в РФ – подробиці

До України повернули ще трьох дітей / Фото: Telegram / Андрій Єрмак

Діти вже вдома зі своїми рідними.

Україна повернула додому ще трьох дітей. Двоє з них повернулись до мами – це діти 2008-го і 2012-го років народження, яких вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій. Третя дитина перебувала на території Росії і возʼєдналася зі своєю матірʼю на території Грузії.

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак. 

"Спільними зусиллями нашої команди і Омбудсмана України Дмитра Лубінця за посередництва Держави Катар ми повертаємо трьох дітей. Всі вони вже вдома зі своїми рідними", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Єрмак пояснив, чому Україна майже нічого не знає про долю викрадених дітей з України.

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Перегляди
279
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