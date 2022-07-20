До України повернули вже 46 дітей, яких незаконно вивезли російські окупанти

Повернення кожної дитини - індивідуальний випадок і єдиного алгоритму, за яким можна відразу повернути всіх дітей, зараз не існує.

До України повернули 46 дітей, яких незаконно вивезли російські окупанти.

Про це повідомила радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук на брифінгу, пише Укрінформ.

Вона пояснила, що аби розпочати пошук, необхідно мати поіменний списків вивезених дітей.

"Перший етап - нам потрібно ідентифікувати дітей. Ми це робимо усіма можливими способами. Повірте, це звірка всіх можливих баз даних: і медичної сфери, і соціальної сфери, і освітньої сфери, щоби зібрати якомога більше даних про дитину, яка заявлена як депортована чи переміщена", - розповіла вона.

Вона додала, що українська сторона наповнює список інформацією і, оскільки немає доступу до тимчасово окупованих територій і територій РФ, то передає його до міжнародних організацій, які мають мандат на такий вид діяльності.

Герасимчук зазначила, що повернення кожної дитини буде індивідуальним випадком і єдиного алгоритму, за яким можна відразу повернути всіх дітей, зараз не існує.

Також вона розповіла, що питання повернення та пошуку дітей, вивезених Росією з України, обговорюється через посередників. Україна у питанні пошуку дітей співпрацює з Міжнародним червоним хрестом, з ЮНІСЕФ та іншими організаціями, які в той чи інший спосіб долучаються до цього процесу.

Також вона додала, що наразі не можливо точно сказати, скільки українських дітей із супроводом чи без росіяни вивезли або на окуповану територію, або до РФ. Росія заявляє про вивезених 350 тис. дітей, однак, за словами Герасимчук, українській владі достеменно відомо про 5100 незаконно вивезених дітей, однак ця кількість зростає.

За її словами, серед примусово вивезених Росією дітей більшість ті, яких вивезли із кимось із дорослих – родичами, батьками тощо. Частина – це діти, які втратили батьків під час війни, ще частина – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

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