До України повернули вже 98 дітей, яких окупанти депортували до Росії — Верещук

Росіяни навмисно відправляють маленьких українців до далеких регіонів РФ, аби повернути їх до України було ще складніше.

До України вдалося повернути вже 98 дітей, яких окупанти примусово вивезли до далеких регіонів Росії.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в інтерв'ю каналу "Ми – Україна".

"Ми повернули вже 98 діток. Ми щодня намагаємось це робити, це стає дедалі важче, але я все одно закликаю звертатись — у нас є портал "Діти війни", гаряча лінія, ми будемо всіляко намагатися допомогти повернути дітей. Нам головне інформація, щоб ми знали, де в Росії, де на непідконтрольній території знаходяться діти", — зауважила Верещук.

За словами міністерки, дітей вдалося повернули з різних регіонів Росії, зокрема з Далекого Сходу, куди навмисно відпраляють маленьких українців, аби знизити ймовірність їхнього повернення додому.

"Їх зумисно відправляють якомога далі, щоб люди не мали можливості оплатити за квиток, якщо діти з батьками, або розділяють братів з сестрами, щоб вони не могли комунікувати між собою", — зазначила Верещук.

При цьому міністерка наголосила, що росіяни, які усиновлюють українських дітей, будуть обов’язково притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України заявили, що додому повернулись ще 37 депортованих окупантами дітей.

Депортація дітей з окупованих територій до Росії

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що від початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 7 тисяч дітей.

Постійна представниця Великої Британії при ООН пояснила, що масова депортація РФ жителів тимчасово окупованих територій України може свідчити про намір Москви змінити демографічний склад цих регіонів.

Наразі відомо, що російські окупанти досі продовжують вивозити українських дітей з тимчасово зайнятих територій. За даними Генштабу ЗСУ, лише від початку жовтня росіяни з Херсона вивезли близько 170 неповнолітніх.

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